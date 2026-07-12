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Диего Форлан возглавит сборную Уругвая

Диего Форлан возглавит сборную Уругвая
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Президент Уругвайской футбольной ассоциации (AUF) Игнасио Алонсо подтвердил, что бывший нападающий сборной Уругвая Диего Форлан возглавит национальную команду на временной основе до марта 2027 года. Вместе с этим он будет работать тренером и молодёжной национальной команды. В этом году в AUF состоятся выборы, что и определит направление работы по поиску нового главного тренера сборной на постоянной основе.

«Исполком AUF остановил свой выбор на Диего. Мы встречались с ним ещё в 2022 году, чтобы привлечь его к проекту. Он полон энтузиазма», — приводит слова Алонсо Marca.

Таким образом, Форлан будет руководить основной сборной Уругвая в осенних матчах, а с молодёжной национальной командой он примет участие в Кубке Америки для коллективов соответствующей возрастной категории, который состоится в январе 2027-го.

Диего Форлан выступал за сборную Уругвая с 2002 по 2014 год, провёл 112 матчей и забил 36 голов. Он становился лучшим игроком чемпионата мира 2010 года и дважды выигрывал «Золотую бутсу» как лучший бомбардир европейских чемпионатов. После завершения карьеры игрока Форлан работал главным тренером в нескольких клубах, включая «Пеньяроль».

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