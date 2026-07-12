Диего Форлан возглавит сборную Уругвая

Президент Уругвайской футбольной ассоциации (AUF) Игнасио Алонсо подтвердил, что бывший нападающий сборной Уругвая Диего Форлан возглавит национальную команду на временной основе до марта 2027 года. Вместе с этим он будет работать тренером и молодёжной национальной команды. В этом году в AUF состоятся выборы, что и определит направление работы по поиску нового главного тренера сборной на постоянной основе.

«Исполком AUF остановил свой выбор на Диего. Мы встречались с ним ещё в 2022 году, чтобы привлечь его к проекту. Он полон энтузиазма», — приводит слова Алонсо Marca.

Таким образом, Форлан будет руководить основной сборной Уругвая в осенних матчах, а с молодёжной национальной командой он примет участие в Кубке Америки для коллективов соответствующей возрастной категории, который состоится в январе 2027-го.

Диего Форлан выступал за сборную Уругвая с 2002 по 2014 год, провёл 112 матчей и забил 36 голов. Он становился лучшим игроком чемпионата мира 2010 года и дважды выигрывал «Золотую бутсу» как лучший бомбардир европейских чемпионатов. После завершения карьеры игрока Форлан работал главным тренером в нескольких клубах, включая «Пеньяроль».