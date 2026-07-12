Зоммер станет игроком «Брюгге» — Тавольери

Бывший вратарь «Интера» Ян Зоммер в ближайшее время станет игроком бельгийского «Брюгге». Клуб достиг принципиальной договорённости с 37‑летним голкипером, сообщает журналист Саша Тавольери в социальной сети Х.

По данным источника, сделка будет окончательно закрыта в течение ближайших 48-72 часов. Сам Зоммер уже дал согласие на переход.

Зоммер покинул «Интер» по окончании сезона-2025/2026 на правах свободного агента. Ранее он также выступал за мюнхенскую «Баварию» и мёнхенгладбахскую «Боруссию». В минувшем сезоне Зоммер в качестве основного вратаря миланской команды стал чемпионом Италии и дошёл до стадии 1/16 финала Лиги чемпионов.