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«Его слишком сильно критикуют». Эрлинг Холанд поддержал Джуда Беллингема

«Его слишком сильно критикуют». Эрлинг Холанд поддержал Джуда Беллингема
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Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд после матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с Англией (1:2) высказался об экс-одноклубнике и полузащитнике «трёх львов» Джуде Беллингеме. Хавбек оформил дубль в этой встрече.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 2
ДВ
Англия
1:0 Шельдеруп – 36'     1:1 Беллингем – 45+2'     1:2 Беллингем – 93'    

«Не удивлён, что он забил сегодня два гола и показал такую игру. Единственное, иногда мне кажется, что его слишком сильно критикуют за то, что он забивает недостаточно голов или за что-то ещё. Думаю, он этого не заслуживает, потому что он один из лучших в мире. Это полузащитник, но при этом забивает голы и обыгрывает всех на поле. Это просто похвала в адрес Джуда. Считаю, что он просто невероятный. Англии повезло, «Реалу» повезло, потому что любой клуб хотел бы видеть в своей команде такого игрока, как Джуд», — приводит слова Холанда ESPN.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира пройдёт в американском Ист-Ратерфорде 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

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