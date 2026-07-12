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«Интер» готовит новое предложение о покупке у «Ливерпуля» Кёртиса Джонса — Джейкобс

«Интер» готовит новое предложение о покупке у «Ливерпуля» Кёртиса Джонса — Джейкобс
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Миланский «Интер» намерен сделать «Ливерпулю» новое предложение о покупке полузащитника Кёртиса Джонса. Об этом сообщает инсайдер Бен Джейкобс в социальной сети X.

Ранее итальянский клуб предложил мерсисайдцам за игрока € 25 млн, на что получил отказ. «Красные» не стремятся расставаться с хавбеком и готовы рассмотреть предложения в размере как минимум € 40 млн.

Кёртис Джонс является воспитанником «Ливерпуля». За основную команду мерсисайдского клуба 25-летний игрок выступает с 2020 года. В минувшем клубном сезоне Джонс принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с мерсисайдцами рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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