Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Галактионов ответил на вопрос о важности победы над «Спартаком» в товарищеском матче

Галактионов ответил на вопрос о важности победы над «Спартаком» в товарищеском матче
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос о важности победы над «Спартаком» в товарищеском матче (2:0). Игра состоялась в субботу, 11 июля.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
11 июля 2026, суббота. 20:00 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва, Россия
1:0 Пиняев – 47'     2:0 Батраков – 63'    

«Победа в любом случае придаёт хорошие, положительные эмоции, но её не нужно переоценивать. Идёт подготовительный этап, у каждой команды свой план подготовки. Отрезками были хорошие моменты, были отрезки, где необходимо поправлять игру. Это нормальный рабочий процесс. Эмоции положительные. Есть моменты, которые надо улучшать. Пребывать в эйфории не стоит. У нас через два на третий игра с ЦСКА. Через матчи и игровую практику набираем форму», — приводит слова Галактионова официальный сайт клуба.

Материалы по теме
Галактионов высказался об игре Джикии за «Локомотив» в товарищеском матче со «Спартаком»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android