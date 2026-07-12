Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос о важности победы над «Спартаком» в товарищеском матче (2:0). Игра состоялась в субботу, 11 июля.

«Победа в любом случае придаёт хорошие, положительные эмоции, но её не нужно переоценивать. Идёт подготовительный этап, у каждой команды свой план подготовки. Отрезками были хорошие моменты, были отрезки, где необходимо поправлять игру. Это нормальный рабочий процесс. Эмоции положительные. Есть моменты, которые надо улучшать. Пребывать в эйфории не стоит. У нас через два на третий игра с ЦСКА. Через матчи и игровую практику набираем форму», — приводит слова Галактионова официальный сайт клуба.