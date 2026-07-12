Галактионов ответил на вопрос о важности победы над «Спартаком» в товарищеском матче
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос о важности победы над «Спартаком» в товарищеском матче (2:0). Игра состоялась в субботу, 11 июля.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
11 июля 2026, суббота. 20:00 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва, Россия
1:0 Пиняев – 47' 2:0 Батраков – 63'
«Победа в любом случае придаёт хорошие, положительные эмоции, но её не нужно переоценивать. Идёт подготовительный этап, у каждой команды свой план подготовки. Отрезками были хорошие моменты, были отрезки, где необходимо поправлять игру. Это нормальный рабочий процесс. Эмоции положительные. Есть моменты, которые надо улучшать. Пребывать в эйфории не стоит. У нас через два на третий игра с ЦСКА. Через матчи и игровую практику набираем форму», — приводит слова Галактионова официальный сайт клуба.
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