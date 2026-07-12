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Тренер «Нижнего Новгорода» Гаранин прокомментировал победу над «Ротором»

Тренер «Нижнего Новгорода» Гаранин прокомментировал победу над «Ротором»
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Главный тренер «Нижнего Новгорода» Вадим Гаранин прокомментировал победу в матче 1-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027 с волгоградским «Ротором» (4:2).

Россия — Лига Pari . 1-й тур
12 июля 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
4 : 2
Ротор
Волгоград
1:0 Соколов – 31'     2:0 Пополитов – 33'     2:1 Эммерсон – 41'     2:2 Эммерсон – 44'     3:2 Грулёв – 45+3'     4:2 Лапинский – 82'    

– Мы очень рады, я хочу поздравить всех, кто за нас переживает, с победой. Понимали, какой будет игра с «Ротором», но хотели отталкиваться прежде всего от себя. То, что мы хотим видеть на поле, должно прийти с уверенностью. В недавнем контрольном матче с московским «Динамо» мы много времени играли без мяча, и сегодня на первых минутах, когда мяч был у нас, ребятам не хватало той самой уверенности. Хорошо, что мы победили. В плане психологии взяли важнейшие три очка.

Огромное спасибо болельщикам. Более 10 тыс. на трибунах – это весомое подспорье для нас. Футбол ведь прежде всего для них, для болельщиков. Тем более что у нас перед нижегородцами серьёзный должок, который мы очень хотим вернуть.

– Что скажете о двух голах, пропущенных после подач с угловых?
– Мы очень много времени уделяем внимание «стандартам». Ничуть не меньше, чем другим футбольным аспектам. И мы будем делать всё возможное, чтобы подобное не повторялось.

– Сегодня три гола из четырёх забили молодые футболисты «Нижнего»…
– Молодёжь — это будущее клуба. Хотим, чтобы они развивались вместе с нами и радовали болельщиков. Посмотрите, как зрители сегодня аплодировали уходившим с поля Пополитову, Комиссарову. Мы очень хотим, чтобы на наших молодых игроков ходили нижегородские болельщики. И ещё мы хотим как команда выглядеть ещё более цельной, ещё более надёжной. Хотим, чтобы все понимали: в игре не бывает неважных эпизодов. Только тогда мы будем двигаться вперёд, — приводит слова Гаранина официальный сайт «Нижнего Новгорода».

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