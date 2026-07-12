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«ПСЖ» ведёт переговоры по трансферу голкипера «Пармы» — La Gazzetta dello Sport

«ПСЖ» ведёт переговоры по трансферу голкипера «Пармы» — La Gazzetta dello Sport
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«Пари Сен-Жермен» ведёт переговоры по трансферу 23-летнего голкипера «Пармы» Дзиона Судзуки, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Вратарь близок к уходу из «Пармы». Итальянский клуб уже подписал Джованни Даффару из «Ювентуса» на замену.

Судзуки был основным вратарём японской сборной на ЧМ-2026. Действующее трудовое соглашение голкипера с клубом рассчитано до 30 июня 2029 года. По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

В составе «ПСЖ» выступает российский голкипер Матвей Сафонов. По итогам прошедшего сезона российский голкипер провёл 27 встреч за парижский клуб во всех турнирах, в которых пропустил 28 голов и 12 раз отыграл «на ноль».

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