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Тренер «Сочи» Игорь Осинькин высказался о потере очков в матче с «Шинником»

Тренер «Сочи» Игорь Осинькин высказался о потере очков в матче с «Шинником»
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Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин высказался после матча 1-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027 с ярославским «Шинником» (2:2).

Россия — Лига Pari . 1-й тур
12 июля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Шинник
Ярославль
Окончен
2 : 2
Сочи
Сочи
1:0 Порохов – 14'     2:0 Карпов – 47'     2:1 Осипов – 56'     2:2 Ежов – 60'    

«Не секрет, что после вылета из Премьер-Лиги многим кажется, будто в Первой лиге мы должны доминировать. Но я с первой тренировки говорил команде, что легко здесь не будет. Никто не будет вспоминать, где в прошлом сезоне играли наши футболисты. Это никому неинтересно. Первая лига — очень конкурентный турнир, хорошо её знаю.

Наверное, каких-то слов всё-таки не хватило, хотя именно об этом мы говорили больше всего. Конечно, нас по-настоящему встретила Первая лига: погода, поле, лужи, мяч постоянно застревал. Сложностей в организации игры было достаточно много. Возможно, нужно было действовать проще, а мы плохо вошли в матч.

Во втором тайме сами добавили себе проблем, пропустив второй мяч. По количеству созданных моментов, считаю, преимущество было на нашей стороне. Но мы должны уметь играть при любом уровне сопротивления, в любую погоду и на любых полях — искусственных или натуральных. Поэтому нам есть о чём поговорить и над чем работать. Хотелось бы, чтобы мы могли усиливать игру со скамейки, но, к сожалению, сегодня этого не получилось», — приводит слова Осинькина официальный сайт «Сочи».

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