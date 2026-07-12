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Игрок сборной Швейцарии Манзамби переходит в «Астон Виллу» за € 70 млн — Плеттенберг

Игрок сборной Швейцарии Манзамби переходит в «Астон Виллу» за € 70 млн — Плеттенберг
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«Астон Вилла» согласовала трансфер полузащитника «Фрайбурга» и сборной Швейцарии Йохана Манзамби. Общая сумма сделки с учётом бонусов составит почти € 70 млн, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети Х.

«Астон Вилла» перебила предложение «Ньюкасла», который ранее считался главным претендентом на игрока. По данным источника, Манзамби не давал окончательного согласия на переход в «Ньюкасл», а его представители уведомили бирмингемский клуб о желании футболиста присоединиться именно к «Вилле». С игроком согласован долгосрочный контракт, в ближайшее время он пройдёт медицинское обследование.

В минувшем сезоне Манзамби провёл 47 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал шесть результативных передач. Он был признан лучшим молодым игроком сезона Лиги Европы. На чемпионате мира 2026 года швейцарец принял участие в четырёх матчах, забил три гола и отдал две голевые передачи. Сборная Швейцарии завершила выступление на стадии 1/4 финала, уступив Аргентине (1:3).

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