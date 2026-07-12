«Милан» не хочет продавать Рабьо, несмотря на интерес «Наполи» — La Gazzetta dello Sport

Владелец «Милана» Джерри Кардинале не хочет продавать полузащитника Адриена Рабьо, которым интересуется «Наполи». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Новый главный тренер «россонери» Рубен Аморим также видит в этом полузащитнике одну из ключевых деталей нынешнего состава команды. Сам футболист не намерен думать о своём будущем в клубном футболе до конца чемпионата мира — 2026. Инициатором возможного трансфера Рабьо в «Наполи» является главный тренер неаполитанского клуба Массимилиано Аллегри.
В 33 матчах прошлого клубного сезона Рабьо забил шесть голов и отдал пять голевых передач. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 18 млн.