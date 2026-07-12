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«Милан» не хочет продавать Рабьо, несмотря на интерес «Наполи» — La Gazzetta dello Sport

«Милан» не хочет продавать Рабьо, несмотря на интерес «Наполи» — La Gazzetta dello Sport
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Владелец «Милана» Джерри Кардинале не хочет продавать полузащитника Адриена Рабьо, которым интересуется «Наполи». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Новый главный тренер «россонери» Рубен Аморим также видит в этом полузащитнике одну из ключевых деталей нынешнего состава команды. Сам футболист не намерен думать о своём будущем в клубном футболе до конца чемпионата мира — 2026. Инициатором возможного трансфера Рабьо в «Наполи» является главный тренер неаполитанского клуба Массимилиано Аллегри.

В 33 матчах прошлого клубного сезона Рабьо забил шесть голов и отдал пять голевых передач. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 18 млн.

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