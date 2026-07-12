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Эффенберг рассказал, в чём сборная Англии слабее других команд-полуфиналистов ЧМ-2026

Эффенберг рассказал, в чём сборная Англии слабее других команд-полуфиналистов ЧМ-2026
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Бывший футболист мюнхенской «Баварии» Штефан Эффенберг выразил мнение, что у сборной Англии самый слабый вратарь из всех команд-полуфиналистов ЧМ-2026. На стадии 1/2 финала мирового первенства сборная Англии встретится с Аргентиной 15 июля, а французы сыграют с испанцами 14 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я должен сказать, что из всех четырёх полуфиналистов у Англии худший вратарь — Пикфорд. Остальные — совершенно другого уровня. Унаи Симон, Мартинес… Пикфорд — их слабая сторона», — сказал Эффенберг в эфире Sport1.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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