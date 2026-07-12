Эффенберг рассказал, в чём сборная Англии слабее других команд-полуфиналистов ЧМ-2026

Бывший футболист мюнхенской «Баварии» Штефан Эффенберг выразил мнение, что у сборной Англии самый слабый вратарь из всех команд-полуфиналистов ЧМ-2026. На стадии 1/2 финала мирового первенства сборная Англии встретится с Аргентиной 15 июля, а французы сыграют с испанцами 14 июля.

«Я должен сказать, что из всех четырёх полуфиналистов у Англии худший вратарь — Пикфорд. Остальные — совершенно другого уровня. Унаи Симон, Мартинес… Пикфорд — их слабая сторона», — сказал Эффенберг в эфире Sport1.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).