Симон — о результативности Ямаля: предпочитаю Ламина, который жертвует собой в обороне

Вратарь сборной Испании Унай Симон оценил игру вингера Ламина Ямаля. Голкипер отметил, что нынешняя версия 18‑летнего футболиста, который много работает на команду, для него важнее результативности.

«Конечно, мы бы хотели, чтобы Ламин, Нико, Йереми и Дани Ольмо забивали по шесть голов каждый. Но я предпочитаю того Ламина, который у нас есть сейчас: он агрессивно действует в обороне и, главное, жертвует собой. Он пример для команды, потому что все видят, как Ламин бежит и отрабатывает сзади. Это мотивирует всех делать то же самое. Это лидер на поле. Чувствую ли я его тревогу сейчас? Вовсе нет. Он не пытается делать что‑то сверхъестественное, вроде обыгрыша трёх защитников разом. Он абсолютно понимает футбол», — цитирует Симона El Partidazo de COPE в социальной сети Х.

Ямаль провёл на турнире шесть матчей и забил один гол. Симон является основным голкипером национальной команды Испании. На ЧМ‑2026 он пропустил первый мяч только в четвертьфинале с Бельгией, прервав рекордную для сборной «сухую» серию продолжительностью 649 минут. Испанцы вышли в полуфинал, где 14 июля встретятся с Францией.