Стали известны вратари с наибольшим количеством сейвов в матчах 1/4 финала ЧМ-2026

Голкипер сборной Марокко Яссин Буну и вратарь национальной команды Норвегии Эрьян Нюланд совершили наибольшее количество спасений в матчах 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает аккаунт Squawka в социальной сети X. Оба голкипера сделали по шесть сейвов, при этом их команды уступили Франции (0:2) и Англии (1:2) соответственно.

При этом меньше всего спасений совершили француз Мик Меньян и Унай Симон из сборной Испании. На их счету всего по одному сейву.

Напомним, вратарь Норвегии отбил мяч перед собой после дальнего удара полузащитника Англии Моргана Роджерса на 93-й минуте, после чего Джуд Беллингем забил победный гол.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира пройдёт в американском Ист-Ратерфорде 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).