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Стали известны вратари с наибольшим количеством сейвов в матчах 1/4 финала ЧМ-2026

Стали известны вратари с наибольшим количеством сейвов в матчах 1/4 финала ЧМ-2026
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Голкипер сборной Марокко Яссин Буну и вратарь национальной команды Норвегии Эрьян Нюланд совершили наибольшее количество спасений в матчах 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает аккаунт Squawka в социальной сети X. Оба голкипера сделали по шесть сейвов, при этом их команды уступили Франции (0:2) и Англии (1:2) соответственно.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
09 июля 2026, четверг. 23:00 МСК
Франция
Окончен
2 : 0
Марокко
1:0 Мбаппе – 60'     2:0 Дембеле – 66'    
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 2
ДВ
Англия
1:0 Шельдеруп – 36'     1:1 Беллингем – 45+2'     1:2 Беллингем – 93'    

При этом меньше всего спасений совершили француз Мик Меньян и Унай Симон из сборной Испании. На их счету всего по одному сейву.

Напомним, вратарь Норвегии отбил мяч перед собой после дальнего удара полузащитника Англии Моргана Роджерса на 93-й минуте, после чего Джуд Беллингем забил победный гол.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира пройдёт в американском Ист-Ратерфорде 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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