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Костакурта оценил назначение Мальдини на пост техдиректора Итальянской федерации футбола

Костакурта оценил назначение Мальдини на пост техдиректора Итальянской федерации футбола
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Бывший игрок «Милана» Алессандро Костакурта высказался о назначении Паоло Мальдини на пост технического директора Итальянской федерации футбола (FIGC).

«Это отличная новость для итальянского футбола, потому что мы привлекли одного из самых образованных и искренних людей в этом виде спорта. [Президент FIGC] Малаго сделал наилучший из возможных выборов. На самом деле, выбор Мальдини, пожалуй, даже важнее, чем назначение нового тренера.

Приглашение Леонардо в качестве помощника Мальдини? У них разные характеры. Лео — больше мечтатель, визионер, тогда как Паоло более практичен, полагается на свои знания и интуицию. Самое замечательное в них, что они умеют слушать друг друга, несмотря на разные исходные идеи, всегда находят общее решение», — приводит слова Костакурты Sky Sport Italia.

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Паоло Мальдини назначен на пост технического директора Итальянской федерации футбола
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