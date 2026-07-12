Костакурта оценил назначение Мальдини на пост техдиректора Итальянской федерации футбола

Бывший игрок «Милана» Алессандро Костакурта высказался о назначении Паоло Мальдини на пост технического директора Итальянской федерации футбола (FIGC).

«Это отличная новость для итальянского футбола, потому что мы привлекли одного из самых образованных и искренних людей в этом виде спорта. [Президент FIGC] Малаго сделал наилучший из возможных выборов. На самом деле, выбор Мальдини, пожалуй, даже важнее, чем назначение нового тренера.

Приглашение Леонардо в качестве помощника Мальдини? У них разные характеры. Лео — больше мечтатель, визионер, тогда как Паоло более практичен, полагается на свои знания и интуицию. Самое замечательное в них, что они умеют слушать друг друга, несмотря на разные исходные идеи, всегда находят общее решение», — приводит слова Костакурты Sky Sport Italia.