«Это безумие». Хуммельс — об удалении Эмболо в матче Аргентина — Швейцария на ЧМ-2026

Бывший защитник сборной Германии Матс Хуммельс прокомментировал красную карточку швейцарского форварда Брила Эмболо в матче 1/4 финала ЧМ-2026 с Аргентиной. На 72‑й минуте матча арбитр Жоау Педру Пиньейру удалил с поля Эмболо за «явную симуляцию» в моменте борьбы с полузащитником Леандро Паредесом, показав игроку вторую жёлтую карточку.

«Этот эпизод решил исход игры, к сожалению, для швейцарцев. Эмболо точно будет чувствовать себя неважно. Это, очевидно, безумие — совершать такую симуляцию, имея уже жёлтую карточку. Это даже не к чему-то серьёзному не вело, в совершенно безопасной зоне.

Вы можете это видеть, он даже искажает лицо, когда прыгает. К сожалению, это справедливая красная карточка. Какая-то импульсивная реакция в его голове, должно быть, заставила его симулировать. Конечно, ему больно, мне, как зрителю, тоже было больно это видеть. Швейцария до этого момента практически загнала Аргентину в угол, а потом снова всё упустила», — приводит слова Хуммельса Goal.