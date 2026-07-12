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«Это безумие». Хуммельс — об удалении Эмболо в матче Аргентина — Швейцария на ЧМ-2026

«Это безумие». Хуммельс — об удалении Эмболо в матче Аргентина — Швейцария на ЧМ-2026
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Бывший защитник сборной Германии Матс Хуммельс прокомментировал красную карточку швейцарского форварда Брила Эмболо в матче 1/4 финала ЧМ-2026 с Аргентиной. На 72‑й минуте матча арбитр Жоау Педру Пиньейру удалил с поля Эмболо за «явную симуляцию» в моменте борьбы с полузащитником Леандро Паредесом, показав игроку вторую жёлтую карточку.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 1
ДВ
Швейцария
1:0 Мак Аллистер – 10'     1:1 Ндой – 67'     2:1 Альварес – 112'     3:1 Мартинес – 120+1'    
Удаления: нет / Эмболо – 72'

«Этот эпизод решил исход игры, к сожалению, для швейцарцев. Эмболо точно будет чувствовать себя неважно. Это, очевидно, безумие — совершать такую симуляцию, имея уже жёлтую карточку. Это даже не к чему-то серьёзному не вело, в совершенно безопасной зоне.

Вы можете это видеть, он даже искажает лицо, когда прыгает. К сожалению, это справедливая красная карточка. Какая-то импульсивная реакция в его голове, должно быть, заставила его симулировать. Конечно, ему больно, мне, как зрителю, тоже было больно это видеть. Швейцария до этого момента практически загнала Аргентину в угол, а потом снова всё упустила», — приводит слова Хуммельса Goal.

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