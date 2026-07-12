«Это был тот ещё гребной марафон». Холанд — о выступлении сборной Норвегии на ЧМ-2026

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд опубликовал в социальной сети X пост, посвящённый болельщикам национальной команды, которые поддерживали её на чемпионате мира — 2026. Норвежцы завершили свой путь на турнире, уступив сборной Англии (1:2) в 1/4 финала.

«Это был тот ещё гребной марафон. Спасибо, что сделали это время таким особенным», — сказано в публикации Холанда.

Стоит отметить, что слова футболиста про греблю стали отсылкой на фирменное движение болельщиков сборной Норвегии, что привлекло к ним внимание футбольной общественности во время нынешнего мирового первенства.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира пройдёт в американском Ист-Ратерфорде 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.