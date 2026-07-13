«Когда выпьешь, смотришь на игру иначе». Кин ответил отцу Холанда на критику судьи

Бывший капитан сборной Ирландии Рой Кин отреагировал на высказывание Альф-Инге Холанда, отца нападающего сборной Норвегии Эрлинга Холанда, который иронично поблагодарил арбитра за выход Англии в полуфинал чемпионата мира 2026 года после поражения норвежцев со счётом 1:2. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном (Франция).

«Он вообще запомнит эту игру? Кажется, он всегда пьёт на матчах. Когда выпьешь, смотришь на игру иначе. Можно спорить о каких-то решениях, но нельзя говорить, что судья лишил Норвегию победы», — цитирует Кина The Touchline в социальной сети Х.

Норвегия уступила в четвертьфинале, а Англия вышла в полуфинал, где встретится с командой Аргентины.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).