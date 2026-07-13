Сборная Англии повторила свой рекорд по голам на чемпионатах мира

Сборная Англии обыграла Норвегию со счётом 2:1 в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2026 года. Таким образом, английская национальная команда повторила свой рекорд по голам на одном ЧМ. Об этом сообщает аккаунт Squawka в социальной сети X.

На данный момент на счету сборной Англии 13 забитых мячей. Столько же было на турнире в Катаре в 2022 году. В полуфинале нынешнего ЧМ подопечные Томаса Тухеля встретятся с Аргентиной 15 июля.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира пройдёт в американском Ист-Ратерфорде 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).