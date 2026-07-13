Стали известны подробности принятого решения по дисквалификации Балогуна на ЧМ — The Times

Решение о приостановке дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна единолично принял председатель дисциплинарного комитета ФИФА Мохаммад Аль-Камали из ОАЭ, сообщает The Times.

При этом в дисциплинарный комитет ФИФА входят 18 человек, однако остальные члены комитета не участвовали в принятии решения и не участвовали в консультациях по этому вопросу.

ФИФА приостановил одноматчевую дисквалификацию Балогуна за удаление во встрече 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с Боснией и Герцеговиной (2:0). Такое решение позволило футболисту принять участие во встрече 1/8 финала ЧМ-2026 с национальной командой Бельгии (1:4). Президент США Дональд Трамп подтвердил, что общался с главой ФИФА Джанни Инфантино по данной ситуации.