«Боль с каждым днём становится меньше». Чалов — о восстановлении после травмы

Российский нападающий ПАОКа Фёдор Чалов поделился подробностями процесса восстановления после повреждения. В начале июля форвард получил травму мениска во время товарищеского матча с бельгийским «Бевереном» (4:1). 28-летний игрок перенёс хирургическое вмешательство в Лондоне.

«Вернулся в Грецию, полёт прошёл хорошо, началась домашняя рутина — ежедневные повторяющиеся простые упражнения, растяжка, охлаждение и так по кругу. Пока что улучшения едва заметны, боль с каждым днём становится меньше — и это главное, продолжаем. Спасибо за поддержку и добрые пожелания!» — написал Чалов в телеграм-канале.