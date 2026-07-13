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«Боль с каждым днём становится меньше». Чалов — о восстановлении после травмы

«Боль с каждым днём становится меньше». Чалов — о восстановлении после травмы
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Российский нападающий ПАОКа Фёдор Чалов поделился подробностями процесса восстановления после повреждения. В начале июля форвард получил травму мениска во время товарищеского матча с бельгийским «Бевереном» (4:1). 28-летний игрок перенёс хирургическое вмешательство в Лондоне.

«Вернулся в Грецию, полёт прошёл хорошо, началась домашняя рутина — ежедневные повторяющиеся простые упражнения, растяжка, охлаждение и так по кругу. Пока что улучшения едва заметны, боль с каждым днём становится меньше — и это главное, продолжаем. Спасибо за поддержку и добрые пожелания!» — написал Чалов в телеграм-канале.

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