Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семак: со Станковичем немножко пообщались, у нас с ним хорошие отношения

Семак: со Станковичем немножко пообщались, у нас с ним хорошие отношения
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после товарищеского матча с «Црвеной Звездой» (3:1) дал комментарий касательно встречи со своим коллегой из сербской команды Деяном Станковичем.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
12 июля 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
3 : 1
Црвена Звезда
Белград, Сербия
1:0 Соболев – 20'     2:0 Вега – 60'     3:0 Аугусто – 73'     3:1 Абу Фани – 81'    

— С Деяном Станковичем пообщались?
— Да, конечно. Соскучились, немножко пообщались.

— Что он вам сказал?
— Поздравил с победой, пожелал удачи в нашей нелёгкой тренерской доле. Так же, как и я ему, пожелал удачи в их матчах. Тоже смотрим, переживаем. У нас с Деяном хорошие отношения. Конечно, мне небезразличны его судьба и работа. Так же, как, наверное, отчасти и мои для него, — приводит слова Семака официальный сайт клуба с берегов Невы.

Деян Станкович возглавлял московский «Спартак» с 2024 по 2025 год.

Материалы по теме
«Зенит» — «Спартак». Прогноз на Суперкубок России
«Зенит» — «Спартак». Прогноз на Суперкубок России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android