Семак: со Станковичем немножко пообщались, у нас с ним хорошие отношения

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после товарищеского матча с «Црвеной Звездой» (3:1) дал комментарий касательно встречи со своим коллегой из сербской команды Деяном Станковичем.

— С Деяном Станковичем пообщались?

— Да, конечно. Соскучились, немножко пообщались.

— Что он вам сказал?

— Поздравил с победой, пожелал удачи в нашей нелёгкой тренерской доле. Так же, как и я ему, пожелал удачи в их матчах. Тоже смотрим, переживаем. У нас с Деяном хорошие отношения. Конечно, мне небезразличны его судьба и работа. Так же, как, наверное, отчасти и мои для него, — приводит слова Семака официальный сайт клуба с берегов Невы.

Деян Станкович возглавлял московский «Спартак» с 2024 по 2025 год.