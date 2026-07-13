Семак: со Станковичем немножко пообщались, у нас с ним хорошие отношения
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после товарищеского матча с «Црвеной Звездой» (3:1) дал комментарий касательно встречи со своим коллегой из сербской команды Деяном Станковичем.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
12 июля 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
3 : 1
Црвена Звезда
Белград, Сербия
1:0 Соболев – 20' 2:0 Вега – 60' 3:0 Аугусто – 73' 3:1 Абу Фани – 81'
— С Деяном Станковичем пообщались?
— Да, конечно. Соскучились, немножко пообщались.
— Что он вам сказал?
— Поздравил с победой, пожелал удачи в нашей нелёгкой тренерской доле. Так же, как и я ему, пожелал удачи в их матчах. Тоже смотрим, переживаем. У нас с Деяном хорошие отношения. Конечно, мне небезразличны его судьба и работа. Так же, как, наверное, отчасти и мои для него, — приводит слова Семака официальный сайт клуба с берегов Невы.
Деян Станкович возглавлял московский «Спартак» с 2024 по 2025 год.
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