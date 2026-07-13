В Перу более 500 детей назвали в честь Эрлинга Холанда

В Перу во время чемпионата мира по футболу 2026 года более 500 детей назвали в честь нападающего сборной Норвегии Эрлинга Холанда. Об этом сообщает RFI.

По информации издания, выступление форварда на ЧМ-2026 привело к росту его популярности в южноамериканской стране. На данный момент 468 детей названы именем Холанд и 91 новорождённый — Эрлингом Холандом. Отмечается, что всплеск регистрации детей с подобным именем произошёл после матча Норвегии с Бразилией (2:1), в которой скандинавский нападающий оформил дубль.

Помимо этого, в Перу также 3402 человека носят имя Месси, 292 из них – полное имя Лионель Месси. Ещё 1185 человек названы в честь Криштиану Роналду, 1241 – в честь Ламина Ямаля, а 33809 носят имя Неймар.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира пройдёт в американском Ист-Ратерфорде 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.