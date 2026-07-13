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«Не собираемся плясать под чью-то дудку». Лапорта — о переговорах по переходу Альвареса

«Не собираемся плясать под чью-то дудку». Лапорта — о переговорах по переходу Альвареса
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопрос о ходе переговоров по нападающему мадридского «Атлетико» Хулиану Альваресу. Каталонский клуб сохраняет предложение о трансфере, но даёт понять, что не будет ждать бесконечно.

«Не собираемся плясать под чью-то дудку. Это великолепный игрок, наше предложение остаётся в силе. Но срок его действия не безграничен», — цитирует Лапорту Mundo Deportivo.

Ранее Альварес публично выражал желание покинуть «Атлетико», а «Барселона» сделала официальное предложение. Мадридцы настаивают, что игрок не продаётся. В минувшем сезоне 26-летний аргентинец провёл 52 матча во всех турнирах, забив 20 голов и отдав 10 голевых передач. Сам Альварес находится в расположении сборной Аргентины на чемпионате мира и продолжает борьбу за титул.

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