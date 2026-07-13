«Паредес умеет провоцировать». Корнеев — об удалении Эмболо в матче Аргентина — Швейцария

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев высказался о красной карточке, показанной швейцарскому форварду Брилу Эмболо в матче 1/4 финала ЧМ-2026 с Аргентиной. На 72‑й минуте матча арбитр Жоау Педру Пиньейру удалил с поля Эмболо за «явную симуляцию» в моменте борьбы с полузащитником Леандро Паредесом, показав игроку вторую жёлтую карточку. К тому моменту форвард уже имел предупреждение — его он получил за фол в первом тайме.

«Паредес умеет провоцировать. Думаю, он много чего наговорил Эмболо. Кроме того, швейцарец и сам получал по ногам по ходу матча, а в том эпизоде Паредес очень резко шёл на сближение. Видимо, поэтому Эмболо решился совершить глупость. Судья принял правильное решение, тут нет вопросов. Но если бы не это удаление, сборная Швейцарии могла обыграть аргентинцев», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).