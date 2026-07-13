«Мы усыпим Месси». Джо Коул — о предстоящем матче Англии с Аргентиной в полуфинале ЧМ

Бывший полузащитник сборной Англии Джо Коул поделился ожиданиями от полуфинального матча чемпионата мира 2026 года с национальной командой Аргентины. Эксперт уверен в победе англичан и нейтрализации Лионеля Месси. Встреча состоится 15 июля.

«Месси впервые сыграет против Англии? Мы его усыпим. Его усыпим, 100%. Я говорю прямо сейчас: Англия выйдет в финал чемпионата мира. У нас слишком много скорости против сильных сторон Аргентины, их обыграем, я чувствую это костями», — цитирует Коула The Rest is Football.

Для 38-летнего Месси этот чемпионат мира — шестой, а матч с Англией станет для него первым официальным с этой сборной.