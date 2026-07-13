Галактионов высказался о полузащитнике «Локомотива» Алексее Батракове

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о полузащитнике своей команды Алексее Батракове после товарищеского матча со «Спартаком» (2:0). Игра состоялась в субботу, 11 июля.

— Алексей во всех матчах выполняет огромный объём работы — где-то чуть лучше, где-то чуть хуже. Его показатели двигательной активности всегда очень высокие. Посмотрим моменты по нашему тактическому расположению, как ещё улучшить его игровой стиль.

— Схема, при которой Батраков играет глубже, рассматривается как один из вариантов в сезоне?

— Нет, он не играет глубже. Он эпизодами там оказывался. В большей степени это происходило при организации игры в обороне, когда надо было дорабатывать за игроками соперника. Когда были в позиционной атаке или на мяче, Алексей располагался в тех зонах, где ему было необходимо, — приводит слова Галактионова официальный сайт клуба.

В прошедшем сезоне Батраков забил 17 голов и оформил 12 результативных передач за «Локомотив» в 36 матчах Российской Премьер-Лиги и Фонбет Кубка России.