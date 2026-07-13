Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Галактионов высказался о полузащитнике «Локомотива» Алексее Батракове

Галактионов высказался о полузащитнике «Локомотива» Алексее Батракове
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о полузащитнике своей команды Алексее Батракове после товарищеского матча со «Спартаком» (2:0). Игра состоялась в субботу, 11 июля.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
11 июля 2026, суббота. 20:00 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва, Россия
1:0 Пиняев – 47'     2:0 Батраков – 63'    

— Алексей во всех матчах выполняет огромный объём работы — где-то чуть лучше, где-то чуть хуже. Его показатели двигательной активности всегда очень высокие. Посмотрим моменты по нашему тактическому расположению, как ещё улучшить его игровой стиль.

— Схема, при которой Батраков играет глубже, рассматривается как один из вариантов в сезоне?
— Нет, он не играет глубже. Он эпизодами там оказывался. В большей степени это происходило при организации игры в обороне, когда надо было дорабатывать за игроками соперника. Когда были в позиционной атаке или на мяче, Алексей располагался в тех зонах, где ему было необходимо, — приводит слова Галактионова официальный сайт клуба.

В прошедшем сезоне Батраков забил 17 голов и оформил 12 результативных передач за «Локомотив» в 36 матчах Российской Премьер-Лиги и Фонбет Кубка России.

Материалы по теме
Галактионов высказался об игре Джикии за «Локомотив» в товарищеском матче со «Спартаком»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android