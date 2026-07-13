Де ла Фуэнте: настоящего Ламина Ямаля на этом чемпионате мира мы ещё не видели

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте перед полуфинальным матчем чемпионата мира 2026 года с Францией заявил, что вингер Ламин Ямаль пока не показал на турнире свою истинную игру. Специалист выразил уверенность, что 18-летний футболист ещё оставит след на первенстве планеты. Встреча 1/2 финала состоится 14 июля.

«Настоящего Ламина Ямаля на этом чемпионате мира мы ещё не видели. Я просто оставлю это здесь. Знаю, что он очень мотивирован. Уверен, он оставит свой след на этом турнире», — цитирует де ла Фуэнте The Touchline в социальной сети Х.

19-летний Ламин Ямаль в текущем розыгрыше чемпионата мира провёл шесть матчей и забил один гол.