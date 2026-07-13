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Де ла Фуэнте: настоящего Ламина Ямаля на этом чемпионате мира мы ещё не видели

Де ла Фуэнте: настоящего Ламина Ямаля на этом чемпионате мира мы ещё не видели
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте перед полуфинальным матчем чемпионата мира 2026 года с Францией заявил, что вингер Ламин Ямаль пока не показал на турнире свою истинную игру. Специалист выразил уверенность, что 18-летний футболист ещё оставит след на первенстве планеты. Встреча 1/2 финала состоится 14 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Настоящего Ламина Ямаля на этом чемпионате мира мы ещё не видели. Я просто оставлю это здесь. Знаю, что он очень мотивирован. Уверен, он оставит свой след на этом турнире», — цитирует де ла Фуэнте The Touchline в социальной сети Х.

19-летний Ламин Ямаль в текущем розыгрыше чемпионата мира провёл шесть матчей и забил один гол.

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