«Нижний Новгород» подписал контракт с нападающим Николаем Ищенко на три года

Футбольный клуб «Нижний Новгород» объявил о заключении контракта с нападающим Николаем Ищенко. Соглашение рассчитано на три года. Об этом клуб сообщил в официальном телеграм-канале.

Ищенко родился 21 мая 2004 года в Донецке. В своей карьере он выступал за «Звезду» из Санкт-Петербурга, а также за «Спартак-2», «Торпедо» и «Сатурн» из Раменского.

В сезоне-2025/2026 Ищенко провёл 25 матчей в Лиге Pari и Фонбет Кубке России, представляя «Торпедо» и «Чайку» из Песчанокопского. В его активе один гол и три голевые передачи.

«Коля, рады приветствовать тебя в нашей команде! Желаем успешного сезона и много побед вместе с «Пари НН»!», — говорится в сообщении клуба.

В первом матче нового сезона-2026/2027 Лиги Pari «Нижний Новгород» одержал победу над волгоградским «Ротором» со счётом 4:2.