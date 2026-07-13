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Сёрлот объяснил, почему не сделал передачу на Холанда в матче с Англией на ЧМ-2026

Сёрлот объяснил, почему не сделал передачу на Холанда в матче с Англией на ЧМ-2026
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Нападающий сборной Норвегии Александр Сёрлот объяснил, почему не сделал передачу на Эрлинга Холанда в четвертьфинальном матче с Англией (1:2) на ЧМ-2026. Сёрлот вместе с форвардом Эрлингом Холандом вышли вдвоём на одного защитника. Сёрлот не отдал передачу и пробил сам, мяч рикошетом от соперника прилетел в руки голкиперу англичан Джордану Пикфорду.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 2
ДВ
Англия
1:0 Шельдеруп – 36'     1:1 Беллингем – 45+2'     1:2 Беллингем – 93'    

«Я принял мяч, поднял голову и увидел, что Стоунз перекрыл линию передачи. Затем сделал ещё одно касание, и оно оказалось неудачным. Я ждал, что он сам сделает движение, вместо того чтобы заставить его реагировать на мои действия. В той ситуации я хотел только одного — сделать передачу Эрлингу. Но мне показалось, что такой возможности уже нет, поэтому я решил пробить сам», — приводит слова Сёрлота Goal.

В полуфинале турнира сборная Англии встретится с победителем пары Аргентина – Швейцария.

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