Сёрлот объяснил, почему не сделал передачу на Холанда в матче с Англией на ЧМ-2026

Нападающий сборной Норвегии Александр Сёрлот объяснил, почему не сделал передачу на Эрлинга Холанда в четвертьфинальном матче с Англией (1:2) на ЧМ-2026. Сёрлот вместе с форвардом Эрлингом Холандом вышли вдвоём на одного защитника. Сёрлот не отдал передачу и пробил сам, мяч рикошетом от соперника прилетел в руки голкиперу англичан Джордану Пикфорду.

«Я принял мяч, поднял голову и увидел, что Стоунз перекрыл линию передачи. Затем сделал ещё одно касание, и оно оказалось неудачным. Я ждал, что он сам сделает движение, вместо того чтобы заставить его реагировать на мои действия. В той ситуации я хотел только одного — сделать передачу Эрлингу. Но мне показалось, что такой возможности уже нет, поэтому я решил пробить сам», — приводит слова Сёрлота Goal.

В полуфинале турнира сборная Англии встретится с победителем пары Аргентина – Швейцария.