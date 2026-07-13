«Боруссия» добивается перехода 18-летнего полузащитника «Генка» — Плеттенберг

Дортмундская «Боруссия» и атакующий полузащитник бельгийского «Генка» Константинос Карецас достигли принципиального соглашения. Однако, переговоры между клубами продолжаются. Бельгийский клуб отклонил все предложения и по-прежнему требует до € 35 млн за игрока. 18-летний футболист является приоритетной целью для «Боруссии». Об этом сообщил журналист и инсайдер Флориан Плеттенберг в соцсети.

Несмотря на твёрдую позицию «Генка», «Боруссия» активно работает над завершением сделки. Клуб настроен перехватить инициативу в борьбе за Карецаса, который считается одной из самых ярких молодых звёзд Европы.

Контракт полузащитника с «Генком» действует до лета 2029 года. На данный момент Transfermarkt оценивает Карецаса в € 35 млн.