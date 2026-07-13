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«Боруссия» добивается перехода 18-летнего полузащитника «Генка» — Плеттенберг

«Боруссия» добивается перехода 18-летнего полузащитника «Генка» — Плеттенберг
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Дортмундская «Боруссия» и атакующий полузащитник бельгийского «Генка» Константинос Карецас достигли принципиального соглашения. Однако, переговоры между клубами продолжаются. Бельгийский клуб отклонил все предложения и по-прежнему требует до € 35 млн за игрока. 18-летний футболист является приоритетной целью для «Боруссии». Об этом сообщил журналист и инсайдер Флориан Плеттенберг в соцсети.

Несмотря на твёрдую позицию «Генка», «Боруссия» активно работает над завершением сделки. Клуб настроен перехватить инициативу в борьбе за Карецаса, который считается одной из самых ярких молодых звёзд Европы.

Контракт полузащитника с «Генком» действует до лета 2029 года. На данный момент Transfermarkt оценивает Карецаса в € 35 млн.

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