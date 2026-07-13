«Футбол — мужская игра». Корнаухов — о спорной отмене гола Норвегии из-за фола Холанда

Бывший футболист ЦСКА Олег Корнаухов поделился мыслями о матче 1/4 финала чемпионата мира 2026 года между Норвегией и Англией. В дополнительное время англичане переиграли норвежцев со счётом 2:1.

«Рассуждали, забьёт ли Холанд или нет, а у Кейна нашлась замена в виде Беллингема. Джуд выдал обычный для себя матч, который он всегда выдаёт. Он необязательно всегда забивает. Нормальная борьба была в начале второго тайма в штрафной англичан, которая привела к голу в их ворота. Андерсона подтолкнули, но не настолько, чтобы так упасть. Он подставился. Футбол — мужская игра. Трактовать можно по-разному. А Холанд должен был играть до конца. Только если была бы серьёзная травма, его стоило менять», — сказал Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

На 64-й минуте встречи в момент подачи полузащитника норвежцев Мартина Эдегора от правого флажка в штрафной вели борьбу за позицию форвард Эрлинг Холанд и полузащитник Англии Эллиот Андерсон. После эпизода с голом главного судью встречи Клемана Тюрпена пригласили к монитору, он пересмотрел эпизод и объявил, что Холанд фолил в единоборстве с Андерсоном.