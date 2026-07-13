«Получаем полуфиналы на все времена». Денис Казанский подвёл итоги матчей 1/4 финала ЧМ

Спортивный комментатор Денис Казанский поделился впечатлениями от матчей 1/4 финала ЧМ‑2026. На стадии четвертьфинала турнира Аргентина обыграла Швейцарию (1:1, 2:1 д.в.), Англия победила Норвегию (1:1, 1:0 д.в.). Ранее Франция одолела Марокко (2:0), а Испания оказалась сильнее Бельгии (2:1).

«В Москве уже день. А в Майами мы всё ещё подводим итоги четвертьфиналов. Такое впечатление, что игры Англии и Аргентины были сплетены в одну косу футбольной судьбы. В соперниках — довольно средние европейские команды, которые зашли слишком далеко. И обе — Швейцария и Норвегия — вдруг почувствовали вкус удовольствия. А это то, с чем очень сложно справиться.

Вот Месси и Кейн и мучились. И обе команды, чтобы не портить свидание, всё решили в дополнительное время. Присели на дорожку и немного затянули с прощальными тостами. А ведь были ещё и красивые точки, которые все будут вспоминать и говорить: «А вот если…»

Зачем Эмболо рухнул ламантином? Только Швейцария стала расправлять детали своей игры, словно швейцарский нож, как тут же осталась в меньшинстве. Это приговор. Он упал и с ним упала надежда всей страны. А это больно.

Или выход два в одного у норвежцев при 1:0… Такой мяч нужно было, как хочешь, отдавать Холанду. Не понимаю, как после этого вернулась бы Англия. А дальше был Джуд. И мастерство Тухеля. Мне повезло видеть этот матч своими глазами здесь, в Майами. Колоссальное впечатление — неожиданное.

Дэн Бёрн! Он вышел на поле как великан Вун Вун, пришедший на помощь Джону Сноу в «Игре престолов». Такой спокойный. Такой большой. Харизма. Снял все мячи. Как в Мексике законсервировал все навесы — кактусы на «Ацтеке». Это было впечатляюще. С ним мяч стал воспитанным. Куда попало не лез и перестал дерзить. Как и работа Тухеля с составом. Добавление Джеймса, его миграция по полю и появление Спенса. Включение Роджерса.

Мастер-класс! Вживую это смотрелось очень интересно. Норвегия была крепкой. Как старый причал. На нём интересно смотреть в даль и ловить рыбу. Но всё-таки он подозрительно скрипит. Болельщики гребли отчаянно. Рискованней своей команды. Они и были главным шармом этого лета. Но за такое результат не меняют. Выиграть сердца не значит забить в ворота мяч. Я не попал под чары этого очень мощного футбольного коллектива. Они заслужили своё место, и работа Норвегии как государства — отчаянно хороша. Но с точки зрения футбола их путь игре чего-то особенного не дал. Да, в Майами были интересные индивидуальные ходы. Но не командные.

И вот мы получаем полуфиналы на все времена. В диком предвкушении европейского представления от французов и испанцев! И битвы, которая обречена войти в учебники истории: Англия — Аргентина. Тот случай, когда нервы будут играть быстрее мяча! Разговоров на целую жизнь. До среды. Когда случайности уже станут серьёзными!», — написал Казанский в телеграм-канале.

В полуфиналах чемпионата мира 2026 года сыграют сборные Франции и Испании, а также Англия и Аргентина.

ЧМ-2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.