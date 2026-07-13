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Петицию с требованием исключить Аргентину с ЧМ-2026 подписали более 3 млн человек

Петицию с требованием исключить Аргентину с ЧМ-2026 подписали более 3 млн человек
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В Сети появилась петиция с требованием исключить национальную команду Аргентины с ЧМ-2026. Создатели сайта утверждают, что на данный момент петицию подписали уже более 3 млн человек.

«Очевидно, что ФИФА и судьи предвзято относятся к Лионелю Месси и сборной Аргентины. Зачем остальным вообще участвовать, если победитель уже определён? Исключите Аргентину с чемпионата мира и дайте всем остальным честный шанс», — написано на сайте.

Напомним, в четвертьфинале сборная Аргентины обыграла Швейцарию со счётом 3:1. В полуфинале турнира команда встретится с национальной командой Англии.

Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля.

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