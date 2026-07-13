Корнаухов назвал игрока, который «вытащил» ЧМ для Норвегии, упомянув Хайкина

Бывший футболист ЦСКА Олег Корнаухов высказался о вратарской позиции в сборной Норвегии на чемпионате мира 2026 года. Основным голкипером команды на турнире был Эрьян Нюланд. Перед соревнованиями гражданство Норвегии получил Никита Хайкин, однако он не смог получить разрешение на участие в матчах ФИФА за сборную.

«Все говорили перед турниром про Хайкина, что не смог поехать на этот чемпионат, что не дали ему разрешение. Но мы видим, что Нюланд действительно вытащил этот турнир для норвежцев, проведя этот чемпионат мира на шикарном уровне», — сказал Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

Норвегия на ЧМ-2026 добралась до 1/4 финала, где уступила в дополнительное время Англии (1:2). Это лучший результат сборной в истории.