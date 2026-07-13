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«ПСЖ» продлит контракт с Nike до 2037 года — выплаты составят € 100 млн в год — L’Équipe

«ПСЖ» продлит контракт с Nike до 2037 года — выплаты составят € 100 млн в год — L’Équipe
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Французский «ПСЖ» готовится продлить контракт с компанией Nike на пять лет — до 2037 года, сообщает L’Équipe. По новому соглашению клуб будет получать около € 100 млн ежегодно — это существенно выше текущих выплат (€ 60 млн в год).

Переговоры стартовали после победы «ПСЖ» под руководством Луиса Энрике в Лиге чемпионов УЕФА в сезоне‑2024/2025. По поручению президента клуба Нассера Аль‑Хелаифи руководство начало прорабатывать новые условия сотрудничества с техническим партнёром, который работает с парижанами с 1989 года. При этом действующий контракт рассчитан до 2032 года — новое соглашение подпишут за шесть лет до его истечения.

С учётом новых условий «ПСЖ» войдёт в число клубов с наиболее прибыльными партнёрскими контрактами. Для сравнения: «Барселона» в ноябре 2024 года продлила сотрудничество с Nike до 2038 года; по данным испанских СМИ, сумма сделки составила порядка € 1,7 млрд.

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