Мерино высказался о Мбаппе накануне полуфинала между Испанией и Францией на ЧМ-2026

Полузащитник сборной Испании Микель Мерино высказался о форварде сборной Франции Килиане Мбаппе накануне полуфинального матча на ЧМ-2026.

«Это один из лучших футболистов мира, и он доказывает это в каждом матче. У него невероятный талант. В физическом плане, думаю, он превосходит всех остальных. Поэтому Мбаппе — один из величайших игроков, которыми располагает сборная Франции, и за ним нужно будет очень внимательно следить», — приводит слова Мерино RMC Sport.

Полуфинальный матч между Испанией и Францией состоится 14 июля, начало – 22:00 мск. В другом полуфинале сборная Аргентины встретится с Англией.