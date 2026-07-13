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Корнаухов назвал главного фаворита ЧМ-2026 перед полуфиналами

Корнаухов назвал главного фаворита ЧМ-2026 перед полуфиналами
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Бывший футболист ЦСКА Олег Корнаухов поделился мыслями о фаворите чемпионата мира 2026 года перед стартом полуфиналов.

«Для меня большой неожиданностью будет, если Франция не станет чемпионом этого турнира», — сказал Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в 1/2 финала турнира вышли сборные Франции и Испании, а также Англии и Аргентины. Франция и Испания проведут очный матч 14 июля, а Англия встретится с Аргентиной 15 июля. Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Действующим обладателем титула является сборная Аргентины, которая в финале переиграла Францию.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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