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«Всё равно что иметь самую уродливую дочь в мире». Экс-игрок «Лидса» — об игре Англии

«Всё равно что иметь самую уродливую дочь в мире». Экс-игрок «Лидса» — об игре Англии
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Бывший форвард «Лидса» Майк Грелла выразил недовольство по поводу игры сборной Англии на чемпионате мира 2026 года. Команда, возглавляемая Томасом Тухелем, одержала победу над сборной Норвегии (1:1, 1:0 д.в.) и вышла в полуфинал турнира. Однако качество игры англичан вызвало вопросы у эксперта.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 2
ДВ
Англия
1:0 Шельдеруп – 36'     1:1 Беллингем – 45+2'     1:2 Беллингем – 93'    

«Самое удивительное — насколько плохо вы играете и при этом всё равно умудряетесь побеждать. Вы плохо обращаетесь с мячом, оставляете свободные зоны между линиями. По английским меркам это было очень слабое выступление. Это всё равно что иметь самую уродливую дочь в мире и говорить ей: «Ты прекрасна», — приводит слова Греллы CBS Sports.

Сборная Англии теперь готовится к полуфинальному матчу чемпионата мира — 2026 с национальной командой Аргентины. Игра состоится 15 июля и начнётся в 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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Сетка плей-офф ЧМ-2026 после победы Аргентины. Известны обе пары 1/2 финала
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