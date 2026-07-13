«Всё равно что иметь самую уродливую дочь в мире». Экс-игрок «Лидса» — об игре Англии

Бывший форвард «Лидса» Майк Грелла выразил недовольство по поводу игры сборной Англии на чемпионате мира 2026 года. Команда, возглавляемая Томасом Тухелем, одержала победу над сборной Норвегии (1:1, 1:0 д.в.) и вышла в полуфинал турнира. Однако качество игры англичан вызвало вопросы у эксперта.

«Самое удивительное — насколько плохо вы играете и при этом всё равно умудряетесь побеждать. Вы плохо обращаетесь с мячом, оставляете свободные зоны между линиями. По английским меркам это было очень слабое выступление. Это всё равно что иметь самую уродливую дочь в мире и говорить ей: «Ты прекрасна», — приводит слова Греллы CBS Sports.

Сборная Англии теперь готовится к полуфинальному матчу чемпионата мира — 2026 с национальной командой Аргентины. Игра состоится 15 июля и начнётся в 22:00 мск.