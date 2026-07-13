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Лапорта раскрыл детали разговора с гендиректором «Атлетико» по переходу Альвареса

Лапорта раскрыл детали разговора с гендиректором «Атлетико» по переходу Альвареса
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о разговоре с гендиректором «Атлетико» Мигелем Анхелем Хилем по трансферу нападающего «матрасников» Хулиана Альвареса.

«В последний раз, когда я разговаривал с Мигелем Анхелем Хилем, у нас была, как обычно, очень ясная и хорошая беседа, и я вижу, что у нас с ним очень хорошие отношения. Сначала была некоторая путаница относительно нашего предложения, и я разъяснил ему это. Мы не стали настаивать. Я просто сказал ему, что с того момента, как у них появится альтернатива, это предложение будет действительным, и на этом всё закончилось. На данный момент это не получило дальнейшего развития.

Гол Альвареса в игре 1/4 финала ЧМ со Швейцарией? «Прекрасный, великолепный мяч!» — приводит слова Лапорты журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

Ранее Альварес публично выражал желание покинуть «Атлетико», а «Барселона» сделала официальное предложение. Мадридцы настаивают, что игрок не продаётся. В минувшем сезоне 26-летний аргентинец провёл 52 матча во всех турнирах, забив 20 голов и отдав 10 голевых передач. Сам Альварес находится в расположении сборной Аргентины на чемпионате мира и продолжает борьбу за титул. На данный момент у форварда один мяч на мировом первенстве.

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