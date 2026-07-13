Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Месси вёл себя крайне провокационно». Тренер Египта – о матче с Аргентиной на ЧМ-2026

«Месси вёл себя крайне провокационно». Тренер Египта – о матче с Аргентиной на ЧМ-2026
Комментарии

Главный тренер сборной Египта Хоссам Хассан раскритиковал нападающего национальной команды Аргентины Лионеля Месси после матча на ЧМ-2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 19:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
Египет
0:1 Ибрахим – 15'     0:2 Зико – 67'     1:2 Ромеро – 79'     2:2 Месси – 83'     3:2 Фернандес – 90+2'    

«Месси вёл себя крайне провокационно. Не знаю, по какой причине он подошёл к нашей технической зоне в тот момент, когда мы выражали недовольство судейством. Аргентинские футболисты вышли на поле очень хладнокровными и воспользовались теми преимуществами, которые им дали некоторые решения арбитра. Было очевидно, что они пытались спровоцировать и оказать психологическое давление на наш тренерский штаб и игроков», — приводит слова Хассана Footmercato.

Напомним, сборная Египта со счётом 2:3 проиграла Аргентине в 1/8 финала ЧМ-2026.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Сетка плей-офф ЧМ-2026 после победы Аргентины. Известны обе пары полуфиналов! LIVE
Live
Сетка плей-офф ЧМ-2026 после победы Аргентины. Известны обе пары полуфиналов! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android