«Месси вёл себя крайне провокационно». Тренер Египта – о матче с Аргентиной на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Египта Хоссам Хассан раскритиковал нападающего национальной команды Аргентины Лионеля Месси после матча на ЧМ-2026.

«Месси вёл себя крайне провокационно. Не знаю, по какой причине он подошёл к нашей технической зоне в тот момент, когда мы выражали недовольство судейством. Аргентинские футболисты вышли на поле очень хладнокровными и воспользовались теми преимуществами, которые им дали некоторые решения арбитра. Было очевидно, что они пытались спровоцировать и оказать психологическое давление на наш тренерский штаб и игроков», — приводит слова Хассана Footmercato.

Напомним, сборная Египта со счётом 2:3 проиграла Аргентине в 1/8 финала ЧМ-2026.