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«Мы сотворили историю». Капитан сборной Швейцарии Гранит Джака — о выступлении на ЧМ-2026

«Мы сотворили историю». Капитан сборной Швейцарии Гранит Джака — о выступлении на ЧМ-2026
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Капитан сборной Швейцарии Гранит Джака прокомментировал выступление команды на чемпионате мира 2026 года. На турнире швейцарцы добились исторического результата — впервые в XXI веке пробились в четвертьфинал, но в матче с Аргентиной уступили в дополнительное время со счётом 1:3 (1:1, 0:2 д.в.).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 1
ДВ
Швейцария
1:0 Мак Аллистер – 10'     1:1 Ндой – 67'     2:1 Альварес – 112'     3:1 Мартинес – 120+1'    
Удаления: нет / Эмболо – 72'

«Мы отдали на поле всё, что у нас было, боролись до последнего и вложили в игру всю душу. Наше путешествие на турнире завершается, но никто не сможет отнять у нас того, чего мы добились вместе. Мы сотворили историю. Спасибо каждому, кто верил в нас и поддерживал», — написал Джака в соцсети.

За весь чемпионат 33‑летний Джака провёл все шесть матчей сборной без замен и отметился одним забитым голом.

ЧМ-2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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