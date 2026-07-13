«Мы сотворили историю». Капитан сборной Швейцарии Гранит Джака — о выступлении на ЧМ-2026

Капитан сборной Швейцарии Гранит Джака прокомментировал выступление команды на чемпионате мира 2026 года. На турнире швейцарцы добились исторического результата — впервые в XXI веке пробились в четвертьфинал, но в матче с Аргентиной уступили в дополнительное время со счётом 1:3 (1:1, 0:2 д.в.).

«Мы отдали на поле всё, что у нас было, боролись до последнего и вложили в игру всю душу. Наше путешествие на турнире завершается, но никто не сможет отнять у нас того, чего мы добились вместе. Мы сотворили историю. Спасибо каждому, кто верил в нас и поддерживал», — написал Джака в соцсети.

За весь чемпионат 33‑летний Джака провёл все шесть матчей сборной без замен и отметился одним забитым голом.

ЧМ-2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.