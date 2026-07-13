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В «Барселоне» отреагировали на вероятный переход вингера сборной Германии в клуб

В «Барселоне» отреагировали на вероятный переход вингера сборной Германии в клуб
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о трансфере нового вингера, футболиста сборной Германии Карима Адейеми из дортмундской «Боруссии». Ранее Фабрицио Романо сообщил, что нападающий в ближайшее время станет игроком каталонцев.

«Мы очень рады. Он игрок, за которым мы долго следили. Адейеми очень быстрый, очень хороший игрок. Деку проделал отличную работу», — приводит слова Адейеми журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

Ранее сообщалось, что клубы согласовали сделку за € 22 млн, ещё € 7 млн предусмотрены в виде бонусов.

В минувшем сезоне Адейеми принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и шестью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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