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Президент «Барселоны» высказался об игре Месси на чемпионате мира — 2026

Президент «Барселоны» высказался об игре Месси на чемпионате мира — 2026
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высоко отозвался о нападающем национальной команды Аргентины Лионеле Месси.

«Месси проводит сенсационный чемпионат мира, поздравляю его. Аргентина очень сильна и помогает Лео показывать лучший уровень игры», — приводит слова Лапорты журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

На чемпионате мира 2026 года Аргентина добралась до полуфинала, где 15 июля сыграет с Англией. Месси провёл на турнире шесть матчей, в которых забил восемь мячей и является лучшим бомбардиром текущего мирового первенства вместе с французом Килианом Мбаппе. Кроме того, по ходу турнира Месси стал лучшим бомбардиром, ассистентом и рекордсменом по числу игр в истории чемпионатов мира.

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