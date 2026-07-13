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Логотип British Airways сутки украшал профиль Norwegian Air — итог пари на ЧМ‑2026

Логотип British Airways сутки украшал профиль Norwegian Air — итог пари на ЧМ‑2026
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Авиакомпании Norwegian Air и British Airways заключили пари перед четвертьфинальным матчем ЧМ‑2026 между сборными Англии и Норвегии.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 2
ДВ
Англия
1:0 Шельдеруп – 36'     1:1 Беллингем – 45+2'     1:2 Беллингем – 93'    

По условиям спора представитель проигравшей стороны должен был на сутки установить в соцсетях логотип авиакомпании страны‑победительницы в качестве фото профиля.

После победы сборной Англии (1:1, 1:0 д.в.) Norwegian Air сменила аватар в соцсети на логотип British Airways и опубликовала пост с пожеланиями удачи команде Томаса Тухеля.

Фото: Cкриншот: аккаунт авиакомпании Norwegian Air в соцсети

«Это дружеское пари навсегда останется в наших сердцах. Желаем Англии и British Airways всего наилучшего в полуфинале и надеемся, что вам удастся вернуть футбол домой», — говорится в сообщении норвежской авиакомпании.

Игра полуфинала ЧМ-2026 между сборными Англии и Аргентины состоится в среду, 15 июля. Начало матча — в 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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