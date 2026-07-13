Авиакомпании Norwegian Air и British Airways заключили пари перед четвертьфинальным матчем ЧМ‑2026 между сборными Англии и Норвегии.
По условиям спора представитель проигравшей стороны должен был на сутки установить в соцсетях логотип авиакомпании страны‑победительницы в качестве фото профиля.
После победы сборной Англии (1:1, 1:0 д.в.) Norwegian Air сменила аватар в соцсети на логотип British Airways и опубликовала пост с пожеланиями удачи команде Томаса Тухеля.
Фото: Cкриншот: аккаунт авиакомпании Norwegian Air в соцсети
«Это дружеское пари навсегда останется в наших сердцах. Желаем Англии и British Airways всего наилучшего в полуфинале и надеемся, что вам удастся вернуть футбол домой», — говорится в сообщении норвежской авиакомпании.
Игра полуфинала ЧМ-2026 между сборными Англии и Аргентины состоится в среду, 15 июля. Начало матча — в 22:00 мск.