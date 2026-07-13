В «Барселоне» прокомментировали возможный переход Феррана Торреса в «ПСЖ»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился мнением о том, что нападающий каталонцев Ферран Торрес дал согласие на переход в «ПСЖ».

«Ферран Торрес в «ПСЖ»? У нас нет подтверждения этому. Он игрок «Барселоны» и очень хорошо выступает на чемпионате мира», — приводит слова Лапорты журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

Торрес играет за «блауграну» с января 2022 года. В минувшем сезоне 26-летний нападающий принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.