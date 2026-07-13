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Лапорта сделал заявление о будущем Рафиньи на фоне подписаний в атаку «Барселоны»

Лапорта сделал заявление о будущем Рафиньи на фоне подписаний в атаку «Барселоны»
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился мыслями о будущем вингера команды Рафиньи на фоне подписаний в атакующих линию каталонцев в текущее лето.

«Мы не хотим, чтобы Рафинья уходил. Он ключевой игрок для нас. Трансферы Гордона и Адейеми не связаны с Рафиньей, это не значит, что Рафинья уходит», — приводит слова Лапорты журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

Ранее сообщалось, что «Барселона» подписала Энтони Гордона из «Ньюкасла» и согласовала трансфер Карима Адейеми из «Боруссии». При этом известно, что «Аль-Хиляль» сделал выгодное предложение Рафинье по переходу в саудовский чемпионат.

В сезоне-2025/2026 Рафинья принял участие в 33 матчах во всех клубных турнирах; в них он забил 21 мяч и отдал восемь результативных передач.

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