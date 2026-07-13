«Тоттенхэм» готов предложить «Борнмуту» € 100 млн за 20-летнего форварда — TEAMtalk

20-летний нападающий «Борнмута» Эли Крупи может продолжить карьеру в «Тоттенхэме». Как сообщает TEAMtalk, шансы «шпор» на приобретение футболиста возросли после того, как «ПСЖ» переключился на форварда «Барселоны» Феррана Торреса. Сам Крупи готов к переходу в новый клуб.

Согласно информации источника, в ближайшее время «Тоттенхэм» планирует предложить «Борнмуту» около € 100 млн за француза. Ранее сообщалось, что Крупи хочет играть под руководством Роберто Де Дзерби, который возглавил «Тоттенхэм» в конце прошлого сезона.

Также известно об интересе к нападающему со стороны «Арсенала», «Манчестер Сити» и «Баварии», которая активно следит за выступлениями игрока.

В прошедшем сезоне Эли Крупи провёл 35 матчей за «Борнмут», забив 13 голов. Его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет € 70 млн. Срок действия контракта футболиста с клубом рассчитан до лета 2030 года.