В «Барселоне» высказались о новичке клуба Гордоне, упомянув Беллингема

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился мыслями о новичке команды английском вингере Энтони Гордоне.

«Энтони Гордон в отличной форме. Он великолепен в ситуациях один на один, его голевой пас Джуду Беллингему был потрясающим», — приводит слова Лапорты журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

«Барселона» объявила о переходе Гордона из «Ньюкасла» 29 мая. Контракт 25-летнего вингера рассчитан до 2031 года. Ранее сообщалось, что совет директоров «сорок» и саудовские владельцы клуба приняли предложение каталонцев на фиксированную сумму в € 70 млн, плюс дополнительные выплаты. Итоговая сумма трансфера превысит € 80 млн.