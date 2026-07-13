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«Неправильно винить жару». Тренер Норвегии – о моменте Сёрлота в игре с Англией на ЧМ-2026

«Неправильно винить жару». Тренер Норвегии – о моменте Сёрлота в игре с Англией на ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен высказался о действиях форварда Александра Сёрлота, который не отдал передачу на Эрлинга Холанда во время четвертьфинального матча ЧМ-2026 со сборной Англии (1:2). Сёрлот вместе с форвардом Эрлингом Холандом вышли вдвоём на одного защитника. Сёрлот не отдал передачу и пробил сам, мяч рикошетом от соперника прилетел в руки голкиперу англичан Джордану Пикфорду.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 2
ДВ
Англия
1:0 Шельдеруп – 36'     1:1 Беллингем – 45+2'     1:2 Беллингем – 93'    

«Могла ли жара повлиять на этот эпизод? Если анализировать этот эпизод, такое вполне возможно. Сёрлот пробежал на максимальной скорости 40–50 метров, а затем пытался выбрать идеальный момент для передачи Эрлингу. Он его не нашёл, и в итоге момент был упущен. Это была большая возможность сделать счёт 2:0, и снова всё упирается в детали. Думаю, было бы немного неправильно винить здесь жару», — приводит слова Сольбаккена Goal со ссылкой на TV2.

В полуфинале турнира сборная Англии со сборной Аргентины.

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