«Неправильно винить жару». Тренер Норвегии – о моменте Сёрлота в игре с Англией на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен высказался о действиях форварда Александра Сёрлота, который не отдал передачу на Эрлинга Холанда во время четвертьфинального матча ЧМ-2026 со сборной Англии (1:2). Сёрлот вместе с форвардом Эрлингом Холандом вышли вдвоём на одного защитника. Сёрлот не отдал передачу и пробил сам, мяч рикошетом от соперника прилетел в руки голкиперу англичан Джордану Пикфорду.

«Могла ли жара повлиять на этот эпизод? Если анализировать этот эпизод, такое вполне возможно. Сёрлот пробежал на максимальной скорости 40–50 метров, а затем пытался выбрать идеальный момент для передачи Эрлингу. Он его не нашёл, и в итоге момент был упущен. Это была большая возможность сделать счёт 2:0, и снова всё упирается в детали. Думаю, было бы немного неправильно винить здесь жару», — приводит слова Сольбаккена Goal со ссылкой на TV2.

В полуфинале турнира сборная Англии со сборной Аргентины.