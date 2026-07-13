Гела Дуэ, брат хавбека «ПСЖ» Дезире Дуэ, может перейти в «Интер» — LGdS

Защитник «Страсбурга» Гела Дуэ близок к смене клуба, игроком заинтересовался «Интер». Миланский клуб может включиться в борьбу за защитника, если не удастся завершить трансфер игрока бельгийского «Юниона» Анана Халаили. У израильского футболиста возникли проблемы во время медицинского осмотра, что поставило сделку под угрозу. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, если трансфер Халаили сорвётся, «Интер» переключит своё внимание на старшего брата полузащитника «ПСЖ» Дезире Дуэ. Защитник «Страсбурга» также находится в поле зрения «Милана», что может привести к потенциальной борьбе между миланскими гигантами за игрока сборной Кот-д'Ивуара.

После ухода защитника Дензела Думфриса в мадридский «Реал» клуб активно ищет усиление на правом фланге обороны. Первоначально главным кандидатом считался Марко Палестра из «Аталанты», но защитник перешёл в «Челси».

Гела Дуэ играет за «Страсбург» с июля 2024 года. Контракт футболиста с клубом рассчитан до июня 2029 года.